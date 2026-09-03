В Актау на центральной дороге добавили дополнительную полосу движения

В Актау расширили проезжую часть на нескольких участках городских дорог и обновили дорожную разметку.
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А в Алматы все дороги наоборот сужают.