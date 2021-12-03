В Дании к Рождеству начали продавать карандаши, из которых можно вырастить елку: Новости ➕1, 03.12.2021

После того, как закончился стержень, остатки карандаша можно посадить в горшок и вырастить дерево. Письменный прибор выполнен из экологически чистой древесины и графитового стержня.
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