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В Дании к Рождеству начали продавать карандаши, из которых можно вырастить елку: Новости ➕1, 03.12.2021

В Дании к Рождеству начали продавать карандаши, из которых можно вырастить елку: Новости ➕1, 03.12.2021

После того, как закончился стержень, остатки карандаша можно посадить в горшок и вырастить дерево. Письменный прибор выполнен из экологически чистой древесины и графитового стержня.

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