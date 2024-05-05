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20 посланий, чья информативность и привлекательность граничат с розыгрышами

20 посланий, чья информативность и привлекательность граничат с розыгрышами

Вы видели человека, который при виде надписи «Осторожно, окрашено» не подошел бы и не проверил пальцем? То-то же, доверяй, но проверяй, потому что написать много чего могут, а где правда? И надо помнить, что иной раз специально так пишут, чтобы взгляд зацепился, а потом начинается обман и развод.

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