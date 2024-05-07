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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе опровергла возможный переход Большунова и Коростелева в сборную ХМАО-Югры: «Давайте не будем обсуждать то, чего не произойдет»

В Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры сообщали, что готовы рассмотреть приглашение Александра Большунова, Савелия Коростелева, Веронику Степанову, Наталью и Александра Терентьевых в региональную команду.

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