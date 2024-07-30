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Парламентская газета

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Часть акцизов на табак могут передать регонам

Часть акцизов на табак могут передать регонам

На заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассмотрят возможность передачи регионам части дополнительного сбора акцизов, полученного в результате сокращения доли незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

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