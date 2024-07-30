Часть акцизов на табак могут передать регонам

На заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассмотрят возможность передачи регионам части дополнительного сбора акцизов, полученного в результате сокращения доли незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции.
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