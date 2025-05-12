Рубио: приоритет администрации США по Украине — немедленное прекращение огня

Приоритет администрации Соединенных Штатов по Украине — немедленное прекращение огня. Об этом в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми заявил руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии