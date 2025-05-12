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Рубио: приоритет администрации США по Украине — немедленное прекращение огня

Рубио: приоритет администрации США по Украине — немедленное прекращение огня

Приоритет администрации Соединенных Штатов по Украине — немедленное прекращение огня. Об этом в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми заявил руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио, информирует ТАСС.

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Комментарии
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MustaFa Napaykin
😀😀😀 Ну надо же, какие &quot;миротворцы&quot;. Для немедленного прекращения огня Россия делает всё возможное в отличие от западных клоунов и балаболов.
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13 час.
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