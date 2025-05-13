Состояние Тиграна Кеосаяна сегодня, 13.05.2025: врачи фиксируют слабые реакции на свет и звук

Слабые реакции на свет и звук: врачи сообщили о состоянии Тиграна Кеосаяна Во вторник, 13 мая 2025 года, медицинские источники сообщили о первых признаках минимальной мозговой активности у Тиграна Кеосаяна, находящегося в медикаментозной коме более четырёх месяцев.
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