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«КАРДО» расширяет международную географию: участниками проекта стали представители 195 стран

«КАРДО» расширяет международную географию: участниками проекта стали представители 195 стран

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Международная конкурс-премия «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2026 году объединила около 70 тысяч участников из 195 стран мира.

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