Водитель упавшего в Мойку автобуса признал вину

Защита просит для обвиняемого домашний арест Рахматшоху Курбонову, водителю автобуса, который в пятницу, 10 мая, рухнул в Мойку, предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии