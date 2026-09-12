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Медведи выходили к людям более чем в 40 регионах России в 2026 году

Медведи выходили к людям более чем в 40 регионах России в 2026 году

За 2026 год медведи выходили к населенным пунктам и появлялись на улицах городов в 41 регионе России.

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