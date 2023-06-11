Патриарх Кирилл наградил полпреда Якушева орденом Сергия Радонежского второй степени

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев был награждён орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени, вручённым лично Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Популярные статьи
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии