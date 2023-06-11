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Патриарх Кирилл наградил полпреда Якушева орденом Сергия Радонежского второй степени

Патриарх Кирилл наградил полпреда Якушева орденом Сергия Радонежского второй степени

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев был награждён орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени, вручённым лично Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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