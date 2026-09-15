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Красный Север

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Гран‑при конкурса «Душа Севера» завоевал косторез из Тобольска

Гран‑при конкурса «Душа Севера» завоевал косторез из Тобольска

Подведены итоги Международной выставки-конкурса имени Сергея Лугинина «Душа Севера». Высшая награда досталась мастеру из Тобольска Мансуру Хучашеву — его композиция «Похищение невесты», вырезанная из рога лося, получила максимальные баллы от жюри, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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