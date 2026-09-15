Гран‑при конкурса «Душа Севера» завоевал косторез из Тобольска

Подведены итоги Международной выставки-конкурса имени Сергея Лугинина «Душа Севера». Высшая награда досталась мастеру из Тобольска Мансуру Хучашеву — его композиция «Похищение невесты», вырезанная из рога лося, получила максимальные баллы от жюри, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым