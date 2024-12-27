Вучич: через год «Северный поток» будет куплен и по нему пойдет газ из России в Европу

Президент Сербии Александр Вучич сделал интересный прогноз относительно будущего «Северного потока». По его мнении, которое он озвучил в интервью Handelsblatt, не позднее чем через год трубопровод «Северный поток» станет собственностью инвестора из США, и газ будет поступать по нему из России в Европу.