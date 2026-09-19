Rubio: Denmark has signed an agreement with the United States because it cannot protect Greenland

Denmark has signed an agreement with the United States granting Washington permanent military rights in Greenland, because it understands that it is not able to guarantee the island's security.
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