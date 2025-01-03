Врачи больше недели боролись за жизнь пожилого жителя Калининского района Петербурга. В больницу его привел гололед.
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Врачи больше недели боролись за жизнь пожилого жителя Калининского района Петербурга. В больницу его привел гололед.