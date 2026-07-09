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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куанса дисквалифицирован на 2 матча после удаления в игре с Мексикой. Защитник Англии не сыграет с Норвегией и может пропустить полуфинал ЧМ

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча после удаления в матче с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).

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