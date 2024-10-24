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Петербургский дневник

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Посольство России в США заявило о неоколониальных замашках стран Запада

Москва осудила решение Вашингтона передать 20 миллиардов долларов Украине Российское посольство в Соединенных Штатах осудило решение Вашингтона передать 20 миллиардов долларов Украине за счет заблокированных активов РФ, назвав этот шаг «воровством, выведенным в ранг государственной политики».

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