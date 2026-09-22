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Билл Гейтс назвал взгляды Трампа на ИИ слепыми пятнами в обществе

Билл Гейтс назвал взгляды Трампа на ИИ слепыми пятнами в обществе

Билл Гейтс заявил, что мнение президента США Дональда Трампа о том, что риски, связанные с ИИ, преувеличены, отражает слепое пятно в обществе: многие люди не осознают, как быстро большие языковые модели могут изменить мир .

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