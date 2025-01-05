Волонтеры Анапы сняли видео с мертвыми птицами после спасения от мазута

Мертвых птиц нашли на берегу Таманского залива волонтеры Анапы. За день до этого Министерство природных ресурсов Краснодарского края отчиталось, что на этом участке на волю выпустили пернатых, которых спасли после попадания в мазут.
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