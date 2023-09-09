Песков: люди в Донбассе голосуют чуть ли не под обстрелами и проявляют героизм

Жители Донбасса голосуют чуть ли не под обстрелами и демонстрируют героизм. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, в ходе сегодняшней беседы с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.