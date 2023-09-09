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Песков: люди в Донбассе голосуют чуть ли не под обстрелами и проявляют героизм

Песков: люди в Донбассе голосуют чуть ли не под обстрелами и проявляют героизм

Жители Донбасса голосуют чуть ли не под обстрелами и демонстрируют героизм. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, в ходе сегодняшней беседы с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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