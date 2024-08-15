РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

280 подписчиков

Школьник на самокате проехал перекресток на красный и попал под машину

Школьник на самокате проехал перекресток на красный и попал под машину

В Академическом районе Екатеринбурга 14-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. Как сообщили в ГИБДД города, инцидент произошел вечером 14 августа на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх