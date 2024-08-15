Школьник на самокате проехал перекресток на красный и попал под машину

В Академическом районе Екатеринбурга 14-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. Как сообщили в ГИБДД города, инцидент произошел вечером 14 августа на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.
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