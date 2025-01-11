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В «Роснано» назвали сумму ущерба от финансовых махинаций. Но к Чубайсу претензий по-прежнему — нет

В «Роснано» назвали сумму ущерба от финансовых махинаций. Но к Чубайсу претензий по-прежнему — нет

Примерный ущерб - более 200 миллиардов, сообщил ТАСС директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Если нельзя негодяя Чубайса ликвидировать, то хотя бы надо проклять весь его род.
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