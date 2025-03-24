Что инвесторы думают об активах ИИ

Новый глобальный опрос CoinGecko пролил свет на восприятие инвесторов в отношении цифровых активов усовершенствованных с помощью ИИ, показав, что 46,9% респондентов положительно относятся к этому развивающемуся сектору.
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