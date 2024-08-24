«Враг готовит новую «курскую авантюру», Киев приберёг страшный козырь»: Готово жёсткое наказание за Курск от Путина — понятные слова русского посла в США: Карта боевых действий на Украине, к утру 24.08.24 г.

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Комментарии
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Константин Самарин
Что за идиотская привычка отделываться ссылками? Если автор на столько туп, что сам не может пересказать чужой текст, зпчем вообще что-то публиковать?
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13 час.

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