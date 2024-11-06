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РОСБАЛТ

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Рубль ищет прошлогоднее дно

Рубль ищет прошлогоднее дно

Отечественная валюта повторяет антирекорды октября 2023-го. Российская национальная валюта в минувший вторник падала к китайской до минимальных значений с октября прошлого года — на утренних торгах на Московской бирже за один юань давали 13,8 рубля.

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