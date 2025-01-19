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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Депутат Колесник рассказал, зачем Европе нужна помощь России

Европа опасается Вооруженных сил Украины, которые получили значительное вооружение. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, только Россия может защитить Европу от этой угрозы, и сотрудничество с Москвой приведет к улучшению ситуации.

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