Европа опасается Вооруженных сил Украины, которые получили значительное вооружение. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, только Россия может защитить Европу от этой угрозы, и сотрудничество с Москвой приведет к улучшению ситуации.