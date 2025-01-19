Европа опасается Вооруженных сил Украины, которые получили значительное вооружение. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, только Россия может защитить Европу от этой угрозы, и сотрудничество с Москвой приведет к улучшению ситуации.
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