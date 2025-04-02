Его воспринимают как украшение, а зря: священник рассказал, что скрывает четвертый крест в православии Ольга БезродняяЧетвёртый крест — символ, часто остающийся в тени трёхкрестного знамения, внёсший уникальный вклад в православную традицию.
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