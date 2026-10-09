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Царьград

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"Самый наглый пенсионер Германии": Шрёдера жестко раскритиковали за празднование дня рождения Путина в Москве

"Самый наглый пенсионер Германии": Шрёдера жестко раскритиковали за празднование дня рождения Путина в Москве

Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера жёстко раскритиковали на Западе из-за его участия в праздновании дня рождения Владимира Путина в Москве.

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