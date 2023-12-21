Теннисный центр у стадиона «Спартак» сможет принимать соревнования мирового уровня     

Покрытие теннисных кортов в теннисном центре у стадиона «Спартак» аттестовано Международной федерацией тенниса (ITF) и позволяет проводить турниры любого уровня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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