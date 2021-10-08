Голос Мордора: Энергетический кризис и масса вопросов, на которые никто не хочет отвечать

Андрей СмирновОбществоГолос Мордора: Энергетический кризис и масса вопросов, на которые никто не хочет отвечать Самое забавное в нынешнем глобальном энергетическом кризисе – реакция на него лидеров свободного демократического мира.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovСкудоумие характерно для нынешней элиты. Ещё Сталин сказал, что эра гениев кончилась, наступает эра дураков.Ингерман Ланскаявся хенеальность этого кличка "стален" была в усвоенных с детства замашках - Грабить и убивать.. Грабил всех и Всё и убивал Всех - кого физически, а кого морально.... этого кличка "стален" "хенеальным" сделала свита - ворошилов-калинин-молотов-микоян-хрущев-маленков и пр. а когда этот сделанный "хений" сдох, экс-свита с радостью облила его помоями и прокляла....Ингерман Ланскаяэтот энергетический кризис показал возможности России ....и можно их сравнить с "могуществом" совка: пиндосы с арабами пошептались и грохнули "экономику" совдепии, а следом и сама совдепия сдохла... А сегодня ....Россия сидела молча в стороне, а запад бился истерике от роста цен, но стоило России промолвить пару фраз и цены Рухнули.... на что-нибудь близко к подобному совдепия была способна???? Нет! ...совдепия все 70 лет только клянчила у буржуев - заводы, технологии, жратву, пальмовое масло , при этом Нещадно грабя народ....Комментировать
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