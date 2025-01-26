Расчёты FPV-дронов 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожают технику ВСУ в районе Торецка (Дзержинска).
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Расчёты FPV-дронов 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожают технику ВСУ в районе Торецка (Дзержинска).
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