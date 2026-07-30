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Порог сорокалетия: 13 российских актеров, которые отмечают юбилей в 2026 году

Порог сорокалетия: 13 российских актеров, которые отмечают юбилей в 2026 году

В отечественном кинематографе подрастает новое поколение зрелых мастеров. В 2026 году целая плеяда известных российских актеров отмечает свой 40-летний юбилей.

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