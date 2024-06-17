«Культурная Инициатива» в четвертый раз проведет в Петербурге неделю балалайки

В июле в Петербурге пройдет традиционная Международная неделя балалайки «Русское чудо». Уже в четвертый раз за проведение мероприятия будет отвечать петербургская компания, за услуги ей заплатят 7,4 млн рублей.
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