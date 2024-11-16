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США укрепят взаимодействие с Южной Кореей и Японией по ядерному сдерживанию

США укрепят взаимодействие с Южной Кореей и Японией по ядерному сдерживанию

Вашингтон укрепит взаимодействие с Сеулом и Токио по ядерному сдерживанию. Об этом, как информирует ТАСС, говорится в совместном заявлении главы Соединенных Штатов Джо Байдена, президента Южной Кореи Юн Сок Еля и руководителя правительства Японии Сигэру Исибы, которое было принято на полях саммита АТЭС.

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