США укрепят взаимодействие с Южной Кореей и Японией по ядерному сдерживанию

Вашингтон укрепит взаимодействие с Сеулом и Токио по ядерному сдерживанию. Об этом, как информирует ТАСС, говорится в совместном заявлении главы Соединенных Штатов Джо Байдена, президента Южной Кореи Юн Сок Еля и руководителя правительства Японии Сигэру Исибы, которое было принято на полях саммита АТЭС.