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Новые сроки газификации Читы обозначили в Минприроды РФ

Новые сроки газификации Читы обозначили в Минприроды РФ

Сроки окончания газификации Читы сдвинуты на сентябрь следующего года, сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов на встрече с сенатором Забайкалья Баиром Жамсуевым, о чем последний написал в своём Telegram-канале.

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