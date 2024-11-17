Новые сроки газификации Читы обозначили в Минприроды РФ

Сроки окончания газификации Читы сдвинуты на сентябрь следующего года, сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов на встрече с сенатором Забайкалья Баиром Жамсуевым, о чем последний написал в своём Telegram-канале.