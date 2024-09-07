Инсайдер: Square Enix планирует выпустить на Xbox все игры серии Final Fantasy Final Fantasy XVI н...

Инсайдер: Square Enix планирует выпустить на Xbox все игры серии Final FantasyFinal Fantasy XVI недавно была подтверждена для PC, а до этого Final Fantasy XIV вышла на Xbox, что свидетельствует о более активном продвижении Square Enix в сторону мультиплатформы.
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