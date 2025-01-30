Дайджест дня: пикапы Sollers на УАЗе, кроссовер Giulia и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На УАЗе запущено производство пикапов Sollers, то есть лицензионных моделей JAC.
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