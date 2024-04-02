Бах: МОК просил украинцев следить за словами россиян в интернете

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в рамках беседы с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) поделился данными об отслеживании заявлений российских граждан в публичном поле.
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