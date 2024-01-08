"ОТДАЙТЕ НАМ ВОДУ!": ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ СДЕЛАЕТ РУССКИХ БОГАЧЕ. ЗАПАДУ НУЖНА НОВАЯ ВОЙНА

лл

лина любимцева

Вон снега сколько выпало (при потеплении), пусть собирают снег, топят и хранят воду. А вон затопило, всю Гей"опу. Германию, Францию... ЧЕМ НЕ ВОДА?!! Так они засирают реки, водоемы (потопили вон баржу с химическими удобрениями в Дунае, уроды безмозглые)... , а потом Россия будет им обязана воду предоставить?!! А САМИ ОНИ - ЧТО?!! Только потреблять, срать и воевать? ЖЫВОТНЫЕ!!