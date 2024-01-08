"ОТДАЙТЕ НАМ ВОДУ!": ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ СДЕЛАЕТ РУССКИХ БОГАЧЕ. ЗАПАДУ НУЖНА НОВАЯ ВОЙНА

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вон снега сколько выпало (при потеплении), пусть собирают снег, топят и хранят воду. А вон затопило, всю Гей&quot;опу. Германию, Францию... ЧЕМ НЕ ВОДА?!! Так они засирают реки, водоемы (потопили вон баржу с химическими удобрениями в Дунае, уроды безмозглые)... , а потом Россия будет им обязана воду предоставить?!! А САМИ ОНИ - ЧТО?!! Только потреблять, срать  и воевать? ЖЫВОТНЫЕ!!
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6 час.
Natalija Osminina
&quot;Остановка Гольфстрима означает гибель цивилизации Европы.&quot; - она в любом случае обречена на гибель, причем навсегда. На этом конце цикла из 26 000 лет. Сначала ЕС распадется, потом переформатируется в новые зоны влияния. Потом через лет 15 начнется переход к Халифату. А потом к замерзанию.
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1 час.

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