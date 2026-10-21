Польский депутат о дроне ВСУ: власти скрыли пролёт над страной опасного объекта Инцидент, произошедший 18 октября, когда украинский беспилотник, начинённый взрывчаткой, пролетел над территорией Польши и взорвался в Литве, вскрыл серьёзные проблемы в системе безопасности Восточной Европы.
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