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Михаил Дегтярев: «Проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам»

«Приняли ряд решений по 2025 году, что проведем Спартакиаду сильнейших атлетов России и Белоруссии в 2025 году и по летним видам, и по зимним видам.

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