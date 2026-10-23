Нейросети в работе: как ИИ повышает продуктивность — данные исследования по Тверской области и ЦФО. В Тверской области и Центральном федеральном округе провели исследование о влиянии нейросетей на продуктивность работников.
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