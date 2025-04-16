Депутат Лантратова предложила пересмотреть систему аттестации педагогов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением пересмотреть критерии аттестации педагогических работников, сообщает РИА Новости.
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