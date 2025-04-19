Помолодевшая Елена Степаненко осталась без работы в России

Елена Степаненко: исчезновение с радаров или новая глава в жизни? Поклонники юмора в недоумении, где же сейчас Елена Степаненко? 72-летняя звезда эстрады, блиставшая на телеэкранах и собиравшая аншлаги, внезапно исчезла из российского медиапространства.
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