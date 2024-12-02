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Мода и Шоу-бизнес

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РИА Новости: в Бельгии у офиса правнучки Чкалова появился украинский флаг

РИА Новости: в Бельгии у офиса правнучки Чкалова появился украинский флаг

В бельгийском городе Левен по адресу нового бизнес-проекта правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой увидели украинский флаг.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;В бельгийском городе Левен по адресу нового бизнес-проекта правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой увидели украинский флаг.&quot;                                                                                          Ещё одна нарисовалась с запудренными мозгами, которые, очевидно, изначально были так себе. Что они там курят?
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