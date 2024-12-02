РИА Новости: в Бельгии у офиса правнучки Чкалова появился украинский флаг

Ирина Черных

"В бельгийском городе Левен по адресу нового бизнес-проекта правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой увидели украинский флаг." Ещё одна нарисовалась с запудренными мозгами, которые, очевидно, изначально были так себе. Что они там курят?