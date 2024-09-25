В РФ рассказали, зачем нужно сокращать сроки обучения в школах

Учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, скоро среднее, как и высшее, образование будет «спрессовано по времени», заявил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский.
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