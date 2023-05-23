Дорого и долго. Почему многие алтайские байкеры рискуют пропустить текущий мотосезон

Amic.ru узнал, можно ли сейчас купить американский или японский мотоцикл и есть ли запчасти к б/у технике Часть барнаульских мотоциклистов рискует пропустить весенне-летний сезон поездок на байке, потому что не могут починить свою технику в срок.
Amic.ru узнал, можно ли сейчас купить американский или японский мотоцикл и есть ли запчасти к б/у технике Часть барнаульских мотоциклистов рискует пропустить весенне-летний сезон поездок на байке, потому что не могут починить свою технику в срок.
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