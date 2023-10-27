OnePlus 12 впервые протестировали в AnTuTu – результат впечатляющий

В начале недели OnePlus неожиданного показала прототипы OnePlus 12 и OnePlus Ace 3, а сейчас в базе AnTuTu появился результат теста смартфона с каталожным номером PJD110 – под этим обозначением скрывается OnePlus 12.
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