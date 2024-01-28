Россия уверена в том, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и странами Глобального Юга позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, в которой доминируют США, и подорвать позиции Запада.
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