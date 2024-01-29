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На Веру Брежневу вылила ушат грязи, Бона

Боня не может успокоиться и поливает грязью певицу Веру Брежневу.   Недавно Виктория Боня заявила на всю страну, что в свое время певица Вера Брежнева не гнушалась заниматься эскортом и брала за свои услуги не менее ста тысяч долларов.

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