На Веру Брежневу вылила ушат грязи, Бона

Боня не может успокоиться и поливает грязью певицу Веру Брежневу. Недавно Виктория Боня заявила на всю страну, что в свое время певица Вера Брежнева не гнушалась заниматься эскортом и брала за свои услуги не менее ста тысяч долларов.
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