На Веру Брежневу вылила ушат грязи, Бона

Боня не может успокоиться и поливает грязью певицу Веру Брежневу. Недавно Виктория Боня заявила на всю страну, что в свое время певица Вера Брежнева не гнушалась заниматься эскортом и брала за свои услуги не менее ста тысяч долларов.